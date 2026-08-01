«Балтика» — «Динамо»: ВАР правильно вмешался, пенальти правильно назначен

На 74-й минуте матча 2-го тура чемпионата России-2026/27 «Балтика» — «Динамо» судья Инал Танашев после вмешательства видеоассистентов Кирилла Левникова и Артема Чистякова и просмотра повторов на мониторе у поля изменил первоначальное решение, объявил, что четвертый номер гостей нарушил правила в своей штрафной площади, и назначил пенальти.



ВАР и АВАР обратили внимание на то, что ранее пропустил рефери: Хуан Касерес сыграл неосторожно и сфолил, попав ногой по ноге Брайана Хиля. Сообща тройка лучших арбитров прошлого сезона по версии РФС выработала правильное решение: был назначен 11-метровый удар.