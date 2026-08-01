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1 августа, 22:21

«Балтика» — «Динамо»: команды обменялись голами за две минуты

Руслан Минаев

«Балтика» и «Динамо» обменялись голами в течение двух минут в матче 2-го тура РПЛ — 2:1.

У хозяев на 74-й минуте пенальти реализовал Брайан Хиль. 11-метровый был назначен за фол Хуана Касереса на Хиле. Главный судья Инал Танашев принял решение после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора.

У гостей на 76-й минуте отставание сократил Артур Гомес.

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.
01 августа, 20:45. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
2:1
Динамо
&laquo;Балтика&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;: онлайн-трансляция матча.«Балтика» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча РПЛ

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 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
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