«Балтика» — «Динамо»: команды обменялись голами за две минуты

«Балтика» и «Динамо» обменялись голами в течение двух минут в матче 2-го тура РПЛ — 2:1.

У хозяев на 74-й минуте пенальти реализовал Брайан Хиль. 11-метровый был назначен за фол Хуана Касереса на Хиле. Главный судья Инал Танашев принял решение после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора.

У гостей на 76-й минуте отставание сократил Артур Гомес.