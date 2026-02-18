Дубль Хиля принес «Балтике» ничью с «Ахматом»

«Балтика» и «Ахмат» сыграли вничью в товарищеском матче — 2:2.

Дубль у калининградцев оформил Брайан Хиль. Сальвадорец реализовал пенальти на 19-й минуте и забил с игры на 34-й. У грозненцев отличились Усман Ндонг (45-я минута) и Лечи Садулаев (67-я).

Товарищеский матч

«Балтика» (Калининград) — «Ахмат» (Грозный) — 2:2 (2:1)

Голы: Хиль, 19 — с пенальти (1:0). Хиль, 34 (2:0). Ндонг, 45 (2:1). Садулаев, 67 (2:2).

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Гассама, Рядно (Щелкунов, 75), Андраде, Ил.Петров, Бевеев, М.Петров (Черкасов, 83), Беликов, Йенне (Никишин, 72), Хиль (Ласерда, 72).

18 февраля.