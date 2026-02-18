Глебов вернулся в общую группу «Динамо»

Как стало известно «СЭ», полузащитник Данил Глебов вернулся в общую группу «Динамо» — 18 февраля он принял участие в вечерней тренировке команды наравне с партнерами.

26-летний россиянин в последний раз выходил на поле 30 ноября 2025 года — тогда он вышел на замену в матче 17-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2), провел на поле 12 минут и не отличился результативными действиями.

В сезоне-2025/26 Глебов провел за «Динамо» 18 игр во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу.

«Динамо» проведет первый матч после зимней паузы 1 марта — в этот день бело-голубые примут на своем поле «Крылья Советов» в 19-м туре РПЛ.