Судьи из Саудовской Аравии и ОАЭ проходят сборы с российскими арбитрами в Белеке
На учебно-тренировочном сборе судей Мир РПЛ в Белеке вместе с российскими арбитрами работают пять иностранных арбитров — двое из Саудовской Аравии и трое из ОАЭ, сообщает пресс-служба РФС.
Они участвуют во всех теоретических и практических занятиях наравне с остальными.
Подобное взаимодействие является регулярной практикой последних лет. Российские судьи, в свою очередь, обслуживают матчи национальных чемпионатов Саудовской Аравии и ОАЭ, а приглашение иностранных арбитров на сборы рассматривается как элемент сотрудничества между национальными ассоциациями.
Директор департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Милорад Мажич отметил, что среди участников сбора есть молодые арбитры, в том числе из ОАЭ, которые лишь в прошлом году получили эмблему ФИФА, и подчеркнул их профессионализм и сосредоточенность. По его словам, по итогам работы российская сторона направит обратную связь коллегам из ОАЭ и руководству судейского корпуса Саудовской Аравии, поскольку это важно для обеих сторон.
Мажич сообщил, что российские арбитры также работают на матчах за рубежом. В частности, он упомянул Сергея Карасева, Кирилла Левникова и Сергея Иванова, подчеркнув, что Карасев недавно был признан лучшим арбитром тура в ОАЭ, и назвал это хорошей возможностью показать уровень российских судей.
Руководитель департамента судейства Федерации футбола Саудовской Аравии Мануэль Наварро заявил, что участие в сборах российских арбитров происходит не впервые и связано с давними профессиональными отношениями с Мажичем. Он отметил, что видит масштаб работы, проводимой в РФС, и высоко оценил качество подготовки, добавив, что для саудовской стороны важно сотрудничать со странами с высоким уровнем судейства, к которым он отнес и Россию.
Арбитр из ОАЭ Рашид Хассан отметил, что ожидания от сбора очень высокие, поскольку РФС является одной из ведущих футбольных федераций. Он заявил, что с первых дней увидел высокий уровень профессионализма российских коллег и организации процесса, а также подчеркнул важность поддержки и обмена опытом. По его мнению, подобные мероприятия способствуют укреплению сотрудничества между странами.
Учебно-тренировочный сбор продлится до 26 февраля. В нем принимают участие 63 арбитра. В программу входят теоретические занятия, тренировки на ВАР-симуляторе и работа на товарищеских матчах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|6
|0
|0
|11-4
|18
|
2
|Спартак
|6
|4
|1
|1
|11-5
|13
|
3
|Зенит
|6
|4
|0
|2
|13-4
|12
|
4
|ЦСКА
|6
|3
|3
|0
|9-6
|12
|
5
|Балтика
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|
6
|Динамо
|6
|3
|1
|2
|8-7
|10
|
7
|Рубин
|6
|2
|3
|1
|9-8
|9
|
8
|Динамо Мх
|6
|3
|0
|3
|10-10
|9
|
9
|Оренбург
|6
|1
|4
|1
|5-7
|7
|
10
|Ахмат
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|
11
|Крылья Советов
|6
|1
|3
|2
|8-10
|6
|
12
|Ростов
|6
|1
|2
|3
|7-10
|5
|
13
|Родина
|6
|1
|1
|4
|8-17
|4
|
14
|Локомотив
|6
|0
|3
|3
|5-8
|3
|
15
|Акрон
|6
|0
|3
|3
|6-15
|3
|
16
|Факел
|6
|0
|2
|4
|3-7
|2
|5.09
|14:00
|Крылья Советов – Краснодар
|- : -
|5.09
|16:30
|Зенит – ЦСКА
|- : -
|5.09
|19:00
|Ростов – Факел
|- : -
|6.09
|14:00
|Оренбург – Акрон
|- : -
|6.09
|16:15
|Динамо Мх – Родина
|- : -
|6.09
|18:30
|Динамо – Спартак
|- : -
|6.09
|20:45
|Балтика – Локомотив
|- : -
|7.09
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|5
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|4
|1
|0