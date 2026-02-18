Судьи из Саудовской Аравии и ОАЭ проходят сборы с российскими арбитрами в Белеке

На учебно-тренировочном сборе судей Мир РПЛ в Белеке вместе с российскими арбитрами работают пять иностранных арбитров — двое из Саудовской Аравии и трое из ОАЭ, сообщает пресс-служба РФС.

Они участвуют во всех теоретических и практических занятиях наравне с остальными.

Подобное взаимодействие является регулярной практикой последних лет. Российские судьи, в свою очередь, обслуживают матчи национальных чемпионатов Саудовской Аравии и ОАЭ, а приглашение иностранных арбитров на сборы рассматривается как элемент сотрудничества между национальными ассоциациями.

Директор департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Милорад Мажич отметил, что среди участников сбора есть молодые арбитры, в том числе из ОАЭ, которые лишь в прошлом году получили эмблему ФИФА, и подчеркнул их профессионализм и сосредоточенность. По его словам, по итогам работы российская сторона направит обратную связь коллегам из ОАЭ и руководству судейского корпуса Саудовской Аравии, поскольку это важно для обеих сторон.

Мажич сообщил, что российские арбитры также работают на матчах за рубежом. В частности, он упомянул Сергея Карасева, Кирилла Левникова и Сергея Иванова, подчеркнув, что Карасев недавно был признан лучшим арбитром тура в ОАЭ, и назвал это хорошей возможностью показать уровень российских судей.

Руководитель департамента судейства Федерации футбола Саудовской Аравии Мануэль Наварро заявил, что участие в сборах российских арбитров происходит не впервые и связано с давними профессиональными отношениями с Мажичем. Он отметил, что видит масштаб работы, проводимой в РФС, и высоко оценил качество подготовки, добавив, что для саудовской стороны важно сотрудничать со странами с высоким уровнем судейства, к которым он отнес и Россию.

Арбитр из ОАЭ Рашид Хассан отметил, что ожидания от сбора очень высокие, поскольку РФС является одной из ведущих футбольных федераций. Он заявил, что с первых дней увидел высокий уровень профессионализма российских коллег и организации процесса, а также подчеркнул важность поддержки и обмена опытом. По его мнению, подобные мероприятия способствуют укреплению сотрудничества между странами.

Учебно-тренировочный сбор продлится до 26 февраля. В нем принимают участие 63 арбитра. В программу входят теоретические занятия, тренировки на ВАР-симуляторе и работа на товарищеских матчах.