«Балтика» обыграла «Ахмат» и прервала серию из пяти матчей без побед в РПЛ

«Балтика» дома победила «Ахмат» в матче 9-го тура чемпионата России — 1:0.

Единственный гол в игре забил полузащитник грозненцев Евгений Харин в свои ворота. Мяч от его лица отрикошетил в сетку ворот.

«Балтика» прервала серию из пяти встреч без побед в РПЛ и поднялась на 13-е место в турнирной таблице (7 очков). «Ахмат» проиграл первый матч в РПЛ под руководством Мирослава Ромащенко и находится на 10-й строчке с 11 очками.