Посол Аргентины в РФ рассказал, что стал болельщиком «Крыльев Советов» после посещения матча с «Сочи»
Посол Аргентины в России Эдуардо Зуайн поделился впечатлениями от матча 9-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Сочи» (2:1), который он лично посетил.
«Очень рад, что в Самаре находится аргентинец Бенхамин Гарре. И сегодня я стал болельщиком «Крыльев Советов». Я много раз слышал, что Самара — сердце России. Но думаю, что главная причина — это вы», — цитирует Зуайна Metaratings.ru.
Также он рассказал, знал ли что-то о «Крыльях» до приезда в Самару.
«До приезда в Самару я читал о «Крыльях Советов». Знал, что клуб был основан еще в годы Великой Отечественной войны. Думаю, поэтому клуб можно назвать символом сопротивления, борьбы», — добавил посол Аргентины в РФ.
После этой игры «Крылья Советов» поднялись на первую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. В 10-м туре самарская команда дома сыграет против «Спартака». Матч пройдет 1 октября.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
|
2
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
3
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Балтика
|9
|2
|1
|6
|9-15
|7
|
14
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
15
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
16
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|2 : 1
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|1 : 0
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|- : -
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|7
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|6
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1