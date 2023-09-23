«Балтика» — «Ахмат»: хозяева забили курьезный гол

«Балтика» открыла счет на 42-й минуте матча 9-го тура РПЛ против «Ахмата» — 1:0.

Кристиян Бистрович сделал заброс в штрафную, игрок грозненцев Ясмин Челикович в борьбе с соперником попытался выбить мяч, но попал в лицо полузащитнику «Ахмата» Евгению Харину и от него мяч отрикошетил в сетку ворот.