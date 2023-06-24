Балахнин поделился мыслями о двух домашних матчах «Ростова» на старте РПЛ

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о календаре РПЛ на сезон-2023/24.

«Календарь, видимо, составлялся заранее, именно поэтому две первые игры у «Ростова» стоят домашние. Возможно, их перенесут или договорятся об обмене кругами. Наверное, так было сделано изначально для того, чтобы дать команде возможность подготовиться к сезону у себя на базе и не тратить время на переезды. Во всяком случае это было бы логично», — приводит «Газета.Ru» слова Балахнина.

24 июня РПЛ опубликовала календарь сезона-2023/24. В первых двух турах «Ростов» дома сыграет против «Факела» и «Зенита».