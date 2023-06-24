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Сегодня, 17:06

Балахнин рассказал об обстановке в Ростове-на-Дону

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал обстановку в Ростове-на-Дону.

«Обстановка непростая, сколько она продлится — никто не знает. Ситуация действительно напряженная и непонятно, куда все это выйдет. Предсказать что-то нереально. Дай Бог — договорятся, и все закончится», — цитирует Балахнина «Газета.Ru».

24 июня в Ростов-на-Дону вошли силы ЧВК «Вагнер», после чего в Ростовской области, а также еще в нескольких регионах России был введен режим контртеррористической операции.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/24/20738114.shtml
Футбол
ФК Ростов
Сергей Балахнин
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