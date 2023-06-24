Гранат — о новом сезоне РПЛ: «В первой игре с «Краснодаром» будет понятно, на что претендует «Динамо»
Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат оценил календарь бело-голубых в сезоне-2023/24.
«Если говорить про календарь, то из трех первых игр «Динамо» проводит один матч дома. Входить в сезон с таким соперником, как «Краснодар» — это хорошо. Можно будет понять, на что готово претендовать «Динамо» в этом сезоне. Календарь для бело-голубых нормальный. Хочется увидеть сразу идеи Лички. По мастерству состав у «Динамо» сильнее, чем у «Оренбурга». Надеюсь, и игра будет ярче у динамовцев», — приводит «РБ Спорт» слова Граната.
24 июня РПЛ опубликовала календарь сезона-2023/24. В первом туре «Динамо» сыграет дома с «Краснодаром», во втором на выезде встретится с «Крыльям Советов», а в третьем — с «Зенитом».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
|22.07
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
Новости