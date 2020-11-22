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Балахнин — о победе «Ростова»: «Это было очевидно после кадровых потерь «Рубина»

22:10
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Экс-тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал победу желто-синих над «Рубином» (2:0) в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ.

— Оцениваю такой результат для «Ростова» положительно, все было по делу, заслуженно выиграли, имели в игре преимущество, — сказал Балахнин «СЭ». — В принципе это было изначально очевидно после кадровых потерь «Рубина», никаких сенсаций, как предполагалось, так и сложилось. В игре не было сильного напряжения, «Рубин» пытался что-то поменять, у них были попытки, но не складывалось. Такого напряжения, где можно было бы сыграть через не могу не было, поэтому трудно оценить сверх усилия команд. Ростовчане в достаточно хорошем физическом состоянии, неплохо выглядели.

Выделил бы Норманна и героя матча — Байрамяна. Потеря ведущего игрока Хасимото не была критической, команда все равно выглядела на уровне, ровненько играли. Был, конечно, какой-то перебой с тем, что кто-то вошел в игру, но потом обратно все восстановилось. Я не думаю, что его отсутствие сильно повлияет на следующие игры «Ростова». (Анастасия Пастернак)

Рубин — Ростов

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