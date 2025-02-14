Бабич отложил трансфер в Саудовскую Аравию до лета, чтобы выиграть титул со «Спартаком»

Как стало известно «СЭ», сербский защитник «Спартака» Срджан Бабич в январе решил отказаться от очень выгодного предложения из Саудовской Аравии, чтобы помочь команде в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне.

Помимо этого, мотивацией для серба стали и отношения с главным тренером красно-белых Деяном Станковичем. Тем не менее, поскольку предложение было очень выгодным, серб и его агенты готовы рассмотреть вариант с переездом на Ближний Восток будущим летом по окончании сезона в России.

Контракт Бабича со «Спартаком» действует до окончания сезона-2025/26. Летнее трансферное окно в Саудовской Аравии будет открыто с 18 июля по 2 сентября 2025 года.