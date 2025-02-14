Парфенов — о возможном уходе Медины: «В «Спартаке» есть российские футболисты, которые играют гораздо интереснее»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Парфенов прокомментировал возможный уход парагвайца Хесуса Медины из московского клуба.

Ранее в Бразилии сообщали об интересе к полузащитнику со стороны «Ботафого» и «Васко да Гама».

«Легионер должен играть. В «Спартаке» есть российские футболисты, которые играют гораздо интереснее. Если есть возможность отдать Медину, может и стоит его отпустить. Хотя непонятно, чего хотят иностранцы — сидеть на скамейке или играть. Медина не является футболистом основного состава. Легионер должен играть постоянно», — цитирует Парфенова «РБ Спорт».

Вингер перешел в «Спартак» из ЦСКА летом 2023 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Медины в 4 миллиона евро. Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.