Источник: «Динамо» продлит контракт с Личкой при попадании в тройку или победе в Кубке России

Стало известно условие, при котором «Динамо» продлит контракт с главным тренером команды Марцелом Личкой.

Контракт 47-летнего специалиста с бело-голубыми рассчитан до конца сезона. По информации «РБ Спорт», соглашение автоматически продлится, если «Динамо» попадет в тройку РПЛ по итогам сезона или выиграет Кубок России.

Чех возглавляет «Динамо» с лета 2023 года. В прошлом году команда финишировала на третьем месте в РПЛ.

После 18 туров «Динамо» с 35 очками идет на четвертом месте в турнирной таблице перед возобновлением этого сезона.