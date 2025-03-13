Бабич: «Дзюба — один из лучших нападающих в истории российского футбола»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич рассказал о своем отношении к нападающему «Акрона» Артему Дзюбе.

«Дзюба — один из лучших нападающих в истории российского футбола, без каких-либо вопросов. Его рекорд подтверждает этот факт. Да, мы с Артемом общаемся, после матча поменялись футболками. Дзюба — хороший парень, интересный собеседник», — цитирует серба «РБ Спорт».

Ранее Дзюба опередил Александра Кержакова и единолично возглавил «Клуб 100» — список лучших бомбардиров российского футбола, в котором учитываются голы за клубы на высшем уровне и сборную страны.

Дзюба забил 108 голов за «Зенит», 38 — за «Спартак», 30 — за сборную, 20 — за «Ростов», 14 — за «Томь», 12 — за «Локомотив», 6 — за «Арсенал», 5 — за «Акрон» и 1 — за «Адана Демирспор» (Турция).