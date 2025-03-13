Полузащитник «Динамо» Лаксальт сможет сыграть против «Локомотива»
Главный врач «Динамо» Александр Родионов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья полузащитника Диего Лаксальта.
— Лаксальт довольно долгое время отсутствует.
— Ну как довольно долгое. Это его классическая травма, которую он получил в контрольной игре с «Локомотивом». Так и рассчитывалось, что где-то в течение месяца он должен вернуться. В среду он выполнил наш протокол.
— Будет ли он доступен к «Локомотиву»?
— Да, в четверг он будет доступен к тренировкам в общей группе.
Ранее «СЭ» сообщал, что участие Лаксальта в матче 21-го тура РПЛ против «Локомотива» не исключено.
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
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|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
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|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
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