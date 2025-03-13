Полузащитник «Динамо» Лаксальт сможет сыграть против «Локомотива»

Главный врач «Динамо» Александр Родионов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья полузащитника Диего Лаксальта.

— Лаксальт довольно долгое время отсутствует.

— Ну как довольно долгое. Это его классическая травма, которую он получил в контрольной игре с «Локомотивом». Так и рассчитывалось, что где-то в течение месяца он должен вернуться. В среду он выполнил наш протокол.

— Будет ли он доступен к «Локомотиву»?

— Да, в четверг он будет доступен к тренировкам в общей группе.

Ранее «СЭ» сообщал, что участие Лаксальта в матче 21-го тура РПЛ против «Локомотива» не исключено.