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13 марта 2025, 15:01

Полузащитник «Динамо» Лаксальт сможет сыграть против «Локомотива»

Микеле Антонов
Корреспондент

Главный врач «Динамо» Александр Родионов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья полузащитника Диего Лаксальта.

— Лаксальт довольно долгое время отсутствует.

— Ну как довольно долгое. Это его классическая травма, которую он получил в контрольной игре с «Локомотивом». Так и рассчитывалось, что где-то в течение месяца он должен вернуться. В среду он выполнил наш протокол.

— Будет ли он доступен к «Локомотиву»?

— Да, в четверг он будет доступен к тренировкам в общей группе.

Ранее «СЭ» сообщал, что участие Лаксальта в матче 21-го тура РПЛ против «Локомотива» не исключено.

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ФК Локомотив (Москва)
Диего Лаксальт
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
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25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
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