Источник: ЭСК признала ошибку Мешкова с удалением Якимова в матче против «Зенита»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС признала ошибку главного арбитра Виталия Мешкова в эпизоде с удалением полузащитника Вячеслава Якимова в матче 20-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2), сообщает «РБ Спорт».

В первом тайме матча Якимов сфолил на форварде «Зенита» Лусиано Гонду, за что и получил прямую красную карточку. По мнению ЭСК, Мешков неправильно принял решение по удалению Якимова. Также в комиссии подтвердили правильность удаления полузащитника петербуржцев Вендела.

В следующем туре «Зенит» 16 марта сыграет на выезде против «Спартака», а «Факел» 15 марта в гостях встретится с «Оренбургом».