«Крылья Советов» пожелали успехов Горшкову в «Зените»
«Крылья Советов» сделали заявление по поводу перехода защитника Юрия Горшкова в «Зенит».
Ранее сине-бело-голубые объявили о подписании контракта с 25-летним футболистом по схеме «3+1».
«ПФК «Крылья Советов» благодарит Юрия за время, проведенное в клубе, а также желает ему дальнейших успехов в карьере», — говорится в заявлении самарской команды.
Горшков выступал за «Крылья Советов» с 2020 года. В минувшем сезоне защитник провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и сделал 2 голевые передачи.
В сезоне-2023/24 «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. Также петербургская команда выиграла Суперкубок и FONBET Кубок России.
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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Химки – Динамо Мх
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