«Крылья Советов» пожелали успехов Горшкову в «Зените»

«Крылья Советов» сделали заявление по поводу перехода защитника Юрия Горшкова в «Зенит».

Ранее сине-бело-голубые объявили о подписании контракта с 25-летним футболистом по схеме «3+1».

«ПФК «Крылья Советов» благодарит Юрия за время, проведенное в клубе, а также желает ему дальнейших успехов в карьере», — говорится в заявлении самарской команды.

Горшков выступал за «Крылья Советов» с 2020 года. В минувшем сезоне защитник провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и сделал 2 голевые передачи.

В сезоне-2023/24 «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. Также петербургская команда выиграла Суперкубок и FONBET Кубок России.