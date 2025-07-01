Футбол
1 июля, 16:07

Бабаев объяснил, почему Пьянич ушел из ЦСКА

Константин Белов
Корреспондент

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после общего собрания РПЛ прокомментировал уход полузащитника Миралема Пьянича из клуба.

— Почему Пьянич ушел из ЦСКА? Чья это была инициатива?

— Я лично общался с Пьяничем. У него есть определенные мысли по поводу возможного завершения карьеры. Не было уверенности, что у него будет достаточно игрового времени при новом главном тренере, и его это не совсем устраивало. Но мы остались в очень хороших отношениях. Уверен, что он еще приедет в Москву и попрощается с болельщиками или вернется в ЦСКА в каком-нибудь качестве.

В прошлом сезоне 35-летний Пьянич провел за ЦСКА 25 матчей, отдав 3 голевые передачи.

Миралем Пьянич
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
  • knight templar

    Сначала они вовсю пиарили этого пьянича, а теперь выгнали. И все из-за бабла. Врут что отпустили по просьбе самого пьянича, из-за недостатка игрового времени. В полузащите опытных игроков почти не осталось.

    02.07.2025

  • Patera

    В отличие от красно-белого Ещенко и красно-зелёного Ротенберга легендой так и не стал...

    01.07.2025

  • svs

    Ушёл потому что улететь невозможно )

    01.07.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    с Гаскойном Кубок выиграть было б сложно, но Лысый шарлатан весной такой фарт поймал, что да. по пенальти, 21:20 и Газа в роли опорника - на коляске и под капельницей.

    01.07.2025

  • Солёный

    Еще бы Гаскойна привезли ))))))))

    01.07.2025

  • gan75

    В Цска уже давно нет лидера на поле. Акинфеев далеко, в воротах. Была попытка привезти лидера, но это так не работает.

    01.07.2025

  • URMA

    Да,говорил он больше,чем играл. Как дядька в раздевалке он возможно и приносил пользу. А на поле это было не заметно. Поэтому сожалений по уходу абсолютно нет.

    01.07.2025

  • Солёный

    Зачем он вообще приходил... отмыв или вывод?

    01.07.2025

  • gan75

    Ушёл, потому что с этого сезона с судьями можно ругаться только капитану. А капитан Акинфеев...

    01.07.2025

