Бабаев объяснил, почему Пьянич ушел из ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после общего собрания РПЛ прокомментировал уход полузащитника Миралема Пьянича из клуба.

— Почему Пьянич ушел из ЦСКА? Чья это была инициатива?

— Я лично общался с Пьяничем. У него есть определенные мысли по поводу возможного завершения карьеры. Не было уверенности, что у него будет достаточно игрового времени при новом главном тренере, и его это не совсем устраивало. Но мы остались в очень хороших отношениях. Уверен, что он еще приедет в Москву и попрощается с болельщиками или вернется в ЦСКА в каком-нибудь качестве.

В прошлом сезоне 35-летний Пьянич провел за ЦСКА 25 матчей, отдав 3 голевые передачи.