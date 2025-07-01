Новичок «Спартака» Заболотный: «Главная цель — поднять трофей над головой»

Нападающий «Спартака» Антон Заболотный в интервью клубной пресс-службе поделился первыми эмоциями от перехода. Красно-белые подписали контракт с 34-летним футболистом на один сезон.

— Рад, что наконец-то все состоялось, очень приятные эмоции. Хочется побыстрее начать сезон и проявить себя, — сказал Заболотный.

— Что можешь пожелать себе сам?

— Самое главное — обойтись без травм, а в конце сезона поднять трофей над головой. Мои цели — выполнять задачи тренера и радовать болельщиков в каждой игре. Так сложилось, что для меня «Спартак» — уже третий топ-клуб в карьере, и в прежних у меня все складывалось хорошо. Поэтому я уверен, что и в «Спартаке» все будет удачно.

— Каким хотел бы видеть свой дебютный мяч за красно-белых?

— В идеале — в первом же матче. А каким он будет... Как говорится, голы не пахнут. Главное, забить как можно скорее и чтобы гол оказался победным.