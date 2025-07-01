Футбол
1 июля, 16:06

Новичок «Спартака» Заболотный: «Главная цель — поднять трофей над головой»

Нападающий «Спартака» Антон Заболотный в интервью клубной пресс-службе поделился первыми эмоциями от перехода. Красно-белые подписали контракт с 34-летним футболистом на один сезон.

— Рад, что наконец-то все состоялось, очень приятные эмоции. Хочется побыстрее начать сезон и проявить себя, — сказал Заболотный.

— Что можешь пожелать себе сам?

— Самое главное — обойтись без травм, а в конце сезона поднять трофей над головой. Мои цели — выполнять задачи тренера и радовать болельщиков в каждой игре. Так сложилось, что для меня «Спартак» — уже третий топ-клуб в карьере, и в прежних у меня все складывалось хорошо. Поэтому я уверен, что и в «Спартаке» все будет удачно.

— Каким хотел бы видеть свой дебютный мяч за красно-белых?

— В идеале — в первом же матче. А каким он будет... Как говорится, голы не пахнут. Главное, забить как можно скорее и чтобы гол оказался победным.

Иван Сергеев, Антон Заболотный, Наир Тикнизян и&nbsp;Фабио Челестини.«Спартак» взял Заболотного, Сергеев идет в «Динамо», Тикнизян в Сербии. Таблица трансферов РПЛ
Источник: spartak.com
  • Adiоs Amigos R

    Удачи в этом нелёгком деле.

    01.07.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    Не надо орден, Антоха и на медаль согласен :joy:

    01.07.2025

  • Jean4

    Полено чертово!

    01.07.2025

  • Олег 70

    деревянный манекен подымешь)))

    01.07.2025

  • gan75

    А Спартак в каком-нибудь братском кубке участвует? Мечты должны сбываться...

    01.07.2025

  • ЗЛ

    В конце сезона поднять трофей над головой? Что может быть проще! Сходил в музей Спартака, открыл шифоньер - там этих трофеев пылится не меряно, во главе с Кубком Соли, поднимай над головой хоть с утра до вечера.

    01.07.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Пусть ведёт к победам он, красно-белый чемпион!

    01.07.2025

  • DemolisherAjax

    До сих пор не верю что его взяли :) Впрочем это же Спартак...что называется вместо тысячи слов :)

    01.07.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Пробегают пусть года, впереди Спартак всегда!

    01.07.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Ты крути хоть так, хоть сяк, победит всегда Спартак!

    01.07.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 11 7 3 1 22-10 24
    2
    		 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
    3
    		 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
    4
    		 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
    5
    		 Балтика 11 5 5 1 15-6 20
    6
    		 Спартак 11 5 3 3 19-17 18
    7
    		 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
    8
    		 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
    9
    		 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
    10
    		 Ростов 11 3 4 4 9-12 13
    11
    		 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
    12
    		 Динамо Мх 11 2 4 5 5-13 10
    13
    		 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
    14
    		 Оренбург 11 1 4 6 13-22 7
    15
    		 Пари НН 11 2 0 9 9-22 6
    16
    		 Сочи 11 1 2 8 7-25 5
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 9
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 10 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 11 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 4 1 1
    Вся статистика

