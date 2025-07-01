Заболотный: «Понятно, что мой переход в «Спартак» — резонансная история»

Нападающий «Спартака» Антон Заболотный в интервью клубной пресс-службе рассказал о первой встрече с новыми одноклубниками. Ранее в карьере футболист провел несколько сезонов за «Зенит» и ЦСКА.

— Как отреагировал, когда появилась возможность перейти в «Спартак»?

— Это было очень неожиданно. Чувствовалось напряжение, но приятное. Понятно, что мой переход в «Спартак» — резонансная история, но это здорово мотивирует. Для меня оказаться в «Спартаке» — это шаг вперед, новый этап в карьере.

— Как прошла первая встреча с командой?

— Классные эмоции. Понятно, что ребятам немного странно видеть меня в форме «Спартака», но я уверен, что через пару тренировок все к этому привыкнут. На самом деле очень круто встретили, мне здесь уютно.

— Как при переговорах тебе объясняли твою будущую роль в команде?

— Как опытный игрок, я должен быть лидером в раздевалке, стараться подбадривать молодых игроков своим примером, вести команду вперед и заряжать партнеров позитивной энергией.

34-летний нападающий подписал контракт со «Спартаком» на один сезон.