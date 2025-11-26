Бабаев — о возможном повышении зарплаты Челестини: «Это имеет под собой основание»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос об улучшении финансовых условий главного тренера армейцев Фабио Челестини. Ранее об этом сообщал журналист Иван Карпов.

«Это немного конфиденциальная информация. Она касается финансов частного лица. Это действительно имеет под собой основание, но больше комментировать ничего не буду на этот счет», — сказал Бабаев «СЭ».

Челестини возглавил ЦСКА в июне 2025 года. Под его руководством московская команда выиграла Суперкубок России-2025.