Источник: «Локомотив» и Баринов прекратили переговоры по новому контракту

«Локомотив» и полузащитник Дмитрий Баринов прекратили переговоры по новому контракту футболиста, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, переговоры заморожены и вряд ли будут возобновлены.

Действующее соглашение 29-летнего игрока с «Локомотивом» истекает летом 2026 года. С января он сможет вести переговоры с другими клубами.

В текущем сезоне Баринов провел 21 матч во всех турнирах, забил два гола и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 9 миллионов евро.