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Азмун рассказал о серьезности своей травмы перед матчем со «Спартаком»

20:00
Сердар Азмун. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Сердар Азмун. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Как ранее сообщал «СЭ», форвард «Зенита» Сердар Азмун в своем Instagram сообщил подписчикам, что его травма оказалась несерьезной. 25-летний иранец готовится к матчу 10-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком». Игра состоится 3 октября.

Во встрече 9-го тура чемпионата России с «Уфой» (6:0) Азмун был заменен во второй половине матча из-за повреждения.

«Привет всем моим дорогим друзьям. Вы очень беспокоились обо мне прошлой ночью, и я хочу поблагодарить вас за то, что вы думали обо мне в этот сложный момент. Я думал, что травма была очень и очень серьезной, но сегодня, когда мы сделали МРТ, то врачи увидели, что она несерьезная и, с Божьей помощью, я могу играть в будущих матчах. Еще раз спасибо тем, кто волновался», — написал Азмун в своем Instagram.

Азмун готовится к матчу со «Спартаком»

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи




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