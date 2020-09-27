Азмун рассказал о серьезности своей травмы перед матчем со «Спартаком»

Как ранее сообщал «СЭ», форвард «Зенита» Сердар Азмун в своем Instagram сообщил подписчикам, что его травма оказалась несерьезной. 25-летний иранец готовится к матчу 10-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком». Игра состоится 3 октября.

Во встрече 9-го тура чемпионата России с «Уфой» (6:0) Азмун был заменен во второй половине матча из-за повреждения.

«Привет всем моим дорогим друзьям. Вы очень беспокоились обо мне прошлой ночью, и я хочу поблагодарить вас за то, что вы думали обо мне в этот сложный момент. Я думал, что травма была очень и очень серьезной, но сегодня, когда мы сделали МРТ, то врачи увидели, что она несерьезная и, с Божьей помощью, я могу играть в будущих матчах. Еще раз спасибо тем, кто волновался», — написал Азмун в своем Instagram.

Азмун готовится к матчу со «Спартаком»