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Азмун готовится к матчу со «Спартаком»

16:55
Сердар Азмун. Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
Сердар Азмун. Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
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Как стало известно «СЭ», в воскресенье форвард «Зенита» Сердар Азмун наряду с другими футболистами сине-бело-голубых побывал на базе в Удельной, где прошла восстановительная тренировка (выходной у команды в понедельник).

Врачи рассчитывают, что 25-летний иранец успеет восстановиться к поездке в гости к «Спартаку» в 10-м туре РПЛ, матч пройдет 3 октября. По крайней мере, нападающий начнет подготовку к российскому класико.

Еще менее вероятно, что игру с красно-белыми пропустят защитники Ловрен и Ракицкий, а также нападающий Малком, замененные в игре 8-го тура чемпионата России с «Уфой» из-за повреждений — все трое в строю. (Вячеслав Короткин)

Спартак — Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи




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