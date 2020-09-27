Азмун готовится к матчу со «Спартаком»

Как стало известно «СЭ», в воскресенье форвард «Зенита» Сердар Азмун наряду с другими футболистами сине-бело-голубых побывал на базе в Удельной, где прошла восстановительная тренировка (выходной у команды в понедельник).

Врачи рассчитывают, что 25-летний иранец успеет восстановиться к поездке в гости к «Спартаку» в 10-м туре РПЛ, матч пройдет 3 октября. По крайней мере, нападающий начнет подготовку к российскому класико.

Еще менее вероятно, что игру с красно-белыми пропустят защитники Ловрен и Ракицкий, а также нападающий Малком, замененные в игре 8-го тура чемпионата России с «Уфой» из-за повреждений — все трое в строю. (Вячеслав Короткин)