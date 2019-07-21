Азмун отпраздновал гол в стиле Дзюбы. Видео

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун забил гол на 30-й минуте матча второго тура чемпионата России с "Сочи". 24-летний иранец после успешной реализации 11-метрового удара повторил знаменитый жест российского форварда Артема Дзюбы.

Азмун изобразил воинское приветствие, которое начал использовать Дзюба с ЧМ-2018. 30-летний форвард остался в запасе питерцев на матч с "Сочи".

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