Айсауи подпишет с ЦСКА контракт по схеме 2+3 года

Полузащитник «УСМ Алжир» Сидахмед Айсауи продолжит карьеру в ЦСКА, сообщает Sport24.

По информации источника, сумма трансфера составит 150 тысяч долларов, также «УСМ Алжир» получит 25% с последующей продажи игрока. Отмечается, что срок контракта составит 2+3 года. Футболист пройдет медосмотр 3 февраля.

В составе сборной Алжира до 20 лет, Асауи провел шесть матчей и забил один мяч.