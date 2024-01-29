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Сегодня, 22:20

Айсауи подпишет с ЦСКА контракт по схеме 2+3 года

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «УСМ Алжир» Сидахмед Айсауи продолжит карьеру в ЦСКА, сообщает Sport24.

По информации источника, сумма трансфера составит 150 тысяч долларов, также «УСМ Алжир» получит 25% с последующей продажи игрока. Отмечается, что срок контракта составит 2+3 года. Футболист пройдет медосмотр 3 февраля.

В составе сборной Алжира до 20 лет, Асауи провел шесть матчей и забил один мяч.

Источник: https://sport24.ru/football/news-616296-sidakhmed-aysaui-podpishet-s-tsska-kontrakt-po-skheme-23-goda-igrok-proydet-medosmotr-3fevralya
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ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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 - : -
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