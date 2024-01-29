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Сегодня, 21:07

Хаджи — о подписании Угальде: «Сделали все правильно. Руководство «Спартака» такие деньги зря не отдаст»

Экс-администратор «Спартака» Хаджи отреагировал на трансфер Угальде
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Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о подписании контракта с нападающим Манфреде Угальде из «Твенте».

«Никто о нем ничего не знает. За него заплатили 15 миллионов? Наверное, руководство «Спартака» такие деньги зря не отдаст. Думаю, что все правильно сделали, а там дальше игра покажет. Нужен ли он «Спартаку» сейчас? Все зависит от того, с кем мы расстанемся зимой. У нас в нападении вроде все неплохо, но при этом чего-то не хватает. Почему нельзя играть своим воспитанниками? У нас сейчас такая тенденция. Давайте отталкиваться от наших лучших команд. В «Зените» погоду делают иностранцы. У «Краснодара» тоже самое. Конечно, хотелось, чтобы наши играли, но не хватает им чего-то», — сказал Хаджи корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

21-летний костариканец выступал за «Твенте» с лета 2021 года. В текущем сезоне он провел за команду 25 матчей, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.

После 18 туров «Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. Лидирует — «Краснодар».

ФК Спартак (Москва)
Манфред Угальде
6
11
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
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3.03 19:00
Балтика – Сочи
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Матео Кассьерра

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Квинси Промес

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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

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Александр Соболев

Александр Соболев

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