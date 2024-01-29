Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о подписании контракта с нападающим Манфреде Угальде из «Твенте».

«Никто о нем ничего не знает. За него заплатили 15 миллионов? Наверное, руководство «Спартака» такие деньги зря не отдаст. Думаю, что все правильно сделали, а там дальше игра покажет. Нужен ли он «Спартаку» сейчас? Все зависит от того, с кем мы расстанемся зимой. У нас в нападении вроде все неплохо, но при этом чего-то не хватает. Почему нельзя играть своим воспитанниками? У нас сейчас такая тенденция. Давайте отталкиваться от наших лучших команд. В «Зените» погоду делают иностранцы. У «Краснодара» тоже самое. Конечно, хотелось, чтобы наши играли, но не хватает им чего-то», — сказал Хаджи корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

21-летний костариканец выступал за «Твенте» с лета 2021 года. В текущем сезоне он провел за команду 25 матчей, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.

После 18 туров «Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. Лидирует — «Краснодар».