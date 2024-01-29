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Сегодня, 22:44

В «Твенте» заявили, что им не приятно вести дела с Россией

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Технический директор «Твенте» Арнольд Брюггинк заявил, что клубу было неприятно вести дела с Россией во время трансфера нападающего сборной Коста-Рики Манфреда Угальде в «Спартак».

«Мы бы предпочли вообще не продавать игрока. Вести дела с Россией, очевидно, не очень приятно, но игрок очень хотел уйти сам, и тогда пришлось искать решение. Кроме того, «Спартак» не находится в санкционном списке, и юристы проверили, выполняем ли мы требования, установленные правительством в отношении ведения бизнеса с РФ. Кажется, в этой области нет никаких препятствий», — приводит слова Брюггинка РИА «Новости».

29 января «Спартак» объявил о подписании 21-летнего Угальде на 4,5 года.

Костариканец выступал за «Твенте» с лета 2021 года. В текущем сезоне он провел за команду 25 матчей, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240129/futbol-1924242107.html
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Твенте
Манфред Угальде
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
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 - : -
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