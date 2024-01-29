В «Твенте» заявили, что им не приятно вести дела с Россией

Технический директор «Твенте» Арнольд Брюггинк заявил, что клубу было неприятно вести дела с Россией во время трансфера нападающего сборной Коста-Рики Манфреда Угальде в «Спартак».

«Мы бы предпочли вообще не продавать игрока. Вести дела с Россией, очевидно, не очень приятно, но игрок очень хотел уйти сам, и тогда пришлось искать решение. Кроме того, «Спартак» не находится в санкционном списке, и юристы проверили, выполняем ли мы требования, установленные правительством в отношении ведения бизнеса с РФ. Кажется, в этой области нет никаких препятствий», — приводит слова Брюггинка РИА «Новости».

29 января «Спартак» объявил о подписании 21-летнего Угальде на 4,5 года.

Костариканец выступал за «Твенте» с лета 2021 года. В текущем сезоне он провел за команду 25 матчей, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.