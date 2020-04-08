Айртон выставил на продажу свою спартаковскую футболку, чтобы пожертвовать средства на борьбу с коронавирусом

Защитник «Спартака» Айртон в своем официальном Instagram выставил на продажу свою игровую футболку.

— Я присоединяюсь, чтобы помочь тем, кто больше всего нуждается в период пандемии, — написал Айртон. — Эта рубашка будет продана, а вырученные средства будут направлены борьбу с коронавирусом.

По данным Worldometers на вечер 8 апреля всего выявлен 1 463 261 случай заражения коронавирусом на территории 209 стран и территорий. Умерших — 84 819 человек, выздоровело — 313 022.

На вечер 8 апреля по данным Роспотребнадзора в России всего зарегистрировано 8 678 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 67 летальных исходов, выздоровели 598 человек. По этой причине отменено или приостановлено большинство соревнований в мире.