Канчельскис одним словом отреагировал на результат матча «Нижний Новгород» — «Спартак»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» отреагировал на ничейный результат в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ «Нижний Новгород» — «Спартак» (1:1).

«Ожидаемо. Я так и предполагал. Я думал, если «Спартак» плохо настроится на игру, то будет ничейный результат. Так оно и получилось», — сказал Канчельскис «СЭ».

После 22 матчей «Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице, «Нижний Новгород» идет на 11-й строчке.