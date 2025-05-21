«Автодор» опроверг информацию о финансировании «Химок»

Государственная компания «Автодор» прокомментировала информацию о том, что готова дать гарантии финансирования футбольных «Химок» в сезоне-2025/26.

«Информация не соответствует действительности», — сообщает пресс-служба «Автодора».

Как стало известно «СЭ» 21 мая, футболисты и персонал «Химок» по-прежнему не получили информации о возможных выплатах задолженностей по зарплате. Руководство клуба не сообщает о сроках погашения задолженностей. Атмосфера внутри коллектива напряженная.

«Химки» после 29 туров занимают 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ с 29 очками.