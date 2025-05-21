В «Химках» напряженная атмосфера из-за отсутствия информации о выплатах зарплат

Как стало известно «СЭ», футболисты и персонал «Химок» по-прежнему не получили информации о возможных выплатах задолженностей по зарплате.

Руководство клуба не сообщает о сроках погашения задолженностей. Атмосфера внутри коллектива напряженная.

Ранее футболисты получили выплаты от РПЛ за декабрь и январь. Оставшиеся средства игрокам «Химок» не выплачены до сих пор.

«Химки» после 29 туров занимают 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ с 29 очками.