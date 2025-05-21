Генсек РФС Митрофанов опроверг слухи о назначении в «Зенит»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал информацию о том, что он может перейти на работу в «Зенит».

Ранее Metaratings сообщал, что Митрофанов может сменить Александра Медведева на посту председателя правления сине-бело-голубых

«Я на своем месте, на своей работе. Это все слухи, которые абсолютно ничего не имеют под собой», — цитирует Митрофанова «ВсеПроСпорт».

«Зенит» после 29 туров набрал 63 очка в турнирной таблице РПЛ. В 30-м туре команда Сергея Семака на своем поле примет «Ахмат». Игра пройдет 24 мая.