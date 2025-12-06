«Спартак» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Спартак» и «Динамо» встретятся в 18-м туре чемпионата России в субботу, 6 декабря. Матч в Москве на «Лукойл Арене» начинается в 16.45 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию дерби Москвы. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Спартак» — «Динамо» можно также в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

Матч в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 15.30 мск. В ретрансляции эфира федерального канала игру также можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

Игра начнется на 15 минут позже ранее названного времени 16.30. Перед стартовым свистком на стадионе пройдет лазерное шоу в память о легенде отечественного футбола и красно-белых Никиты Симоняна.

Чемпионат России. Премьер-лига. 18-й тур.

06 декабря 2025, 16:45. Лукойл Арена (Москва)

«Спартак» в предыдущем туре уступил «Балтике» (0:1), а «Динамо» проиграло «Ахмату» (1:2). После 17 туров красно-белые занимают шестое место с 28 очками, бело-голубые идут девятыми с 20 очками. В первом круге соперники сыграли вничью со счетом 2:2.