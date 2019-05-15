Артур Нигматуллин: "Через два тура посмотрим, где "Арсенал", а где Лига Европы"

Вратарь "Арсенала" Артур Нигматуллин после домашнего ответного матча полуфинала Олимп-Кубка России с "Уралом" (2:2, 2-3) согласился, что начало встречи стало для его команды шокирующим, а итог после этого – предопределенным. При этом голкипер пообещал, что оружейники постараются подняться выше шестого места в чемпионате России в гонке за путевкой в Лигу Европы, передает из Тулы корреспондент "СЭ" Артем Агапов.

- Согласен, первые 15 минут вышли шокирующими. "Урал" был явно сильнее нас, забил два мяча. Потом мы сделали все, что могли, и теперь обидно, тяжело принять это поражение по сумме двух матчей. Но что поделать, - сказал Нигматуллин.

- Отыграться у "Урала" после 0:2 – это что-то нереальное?

- Счет на табло. У нас были моменты, подходы, попадали в штангу и перекладину, Но у "Урала" и так был перевес в один мяч, а он забил сразу после начала матча еще два. Нам никак нельзя было пропускать. К большому сожалению, это произошло. Стадион помогал, гнал вперед, мы бежали. Вы видели, в конце ребята просто падали без сил. Отдались полностью.

- Наверное, и эмоции теперь на нуле?

- Эмоции тоже потрачены. Но нужно восстанавливаться, осталось два тура чемпионата. "Арсенал" в этом сезоне уже не раз доказывал, что у нас хорошая команда, мы играем до конца, а потому не просто так вверху таблицы. Постараемся еще подняться, насколько возможно.

- Лига Европы дальше не стала?

- Давайте посмотрим в конце сезона. Конечно, хотелось выйти в финал и взять кубок. Но посмотрим, что будет после чемпионата – где будем мы и где Лига Европы.

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