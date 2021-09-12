Артур Анисимов: «Выход Тюкавина один на один был ключевым моментом матча с «Динамо»
22:17
Голкипер «Нижнего Новгорода» Артур Анисимов поделился впечатлениями после матча седьмого тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (2:1). Он заявил, что выход один на один Константина Тюкавина был ключевым моментом игры.
«Динамо» оказывало давление, у них ребята с хорошим дальним ударом, — сказал Анисимов в эфире канала «Матч премьер». — Они так забил гол. Во втором тайме мы изменили игру. Выход Тюкавина один на один был ключевым моментом. Если бы он забил, то игра бы закончилась"
Анисимов в этой игре остался в запасе. Место в воротах занял Артур Нигматуллин, который в концовке отразил пенальти в исполнении Клинтона Нжи.
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