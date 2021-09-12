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«Динамо» — «Нижний Новгород»: все голы матча

21:59
«Нижний Новгород» обыграл «Динамо». Фото ФК «Нижний Новгород»
«Нижний Новгород» обыграл «Динамо». Фото ФК «Нижний Новгород»
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Все голы матча седьмого тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Нижний Новгород» (1:2).

На 13-й минуте Денис Макаров вывел хозяев вперед.

Игорь Горбунов на 75-й минуте сравнял результат.

Победный мяч на 83-й минуте провел Николай Калинский.

Динамо — Нижний Новгород

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Евгений Петров все материалы автора

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