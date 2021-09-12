«Динамо» — «Нижний Новгород»: все голы матча
21:59
Все голы матча седьмого тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Нижний Новгород» (1:2).
На 13-й минуте Денис Макаров вывел хозяев вперед.
Макаров — ракета! Включил третью космическую, промчался к воротам, убрал Гоцука на паузе и вложил в самый уголок ? pic.twitter.com/PS8XGiM6QP— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 12, 2021
Игорь Горбунов на 75-й минуте сравнял результат.
Смотри, как умно сыграл Берковский после прострела — Горбунову осталось только подставить ногу ?? pic.twitter.com/dtBQ2EW4io— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 12, 2021
Победный мяч на 83-й минуте провел Николай Калинский.
«Нижний» разобрался в штрафной «Динамо» как у себя дома — вынимай! ? pic.twitter.com/jNlAUNwrI1— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 12, 2021
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