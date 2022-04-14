«Нормальный человек в ворота не встанет!» Ребров выложил поздравление с днем вратаря

Бывший голкипер «Спартака», технический координатор красно-белых Артем Ребров опубликовал в своем Telegram-канале поздравление с днем вратаря.

«Нормальный человек в ворота не встанет! С Днем Вратаря, инопланетяне», — написал Ребров.

Ребров выступал за «Спартак» с 2011 по 2021 год, в составе команды он стал чемпионом России. Также Ребров играл за «Сатурн», курский «Авангард», «Томь» и «Шинник».