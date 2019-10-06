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Артем Ребров: «Стыдно за результат, но не за игру»

22:52
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Вратарь «Спартака» Артем Ребров поделился впечатлениями от поражения от «Краснодара» в матче 12-го тура РПЛ (1:2). По словам голкипера, команда действовала достойно, хоть и не смогла набрать очки.

— Неприятно было в дебюте матча получать два быстрых мяча, — цитирует «РИА Новости» Реброва. — Мы начали игру скованно. Потом поняли, что надо играть спокойно. Начали это делать. Спасибо стоит сказать болельщикам, что, несмотря на счет, они нас поддерживали. Это тоже дало нам сил. Жалко, что не смогли забить второй мяч. Нам стыдно за результат, но не стыдно за игру: ребята бились, боролись и провели достойный матч с отличной командой.

Краснодар — Спартак

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191006/1559493189.html

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 12-й тур. ЦСКА — «Ростов», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




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