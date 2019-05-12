Артем Дзюба – о чемпионстве: "Потом сяду с внуками и расскажу им, что дед творил в 2018 и 2019 годах"

Форвард "Зенита"​ Артем Дзюба в беседе с корреспондентом "СЭ" рассказал о том, что будет вспоминать в пожилом возрасте о чемпионстве питерской команды в сезоне-2018/19. 30-летний футболист также оценил перспективы клуба в Лиге чемпионов.

– Поздравляю всех болельщиков, людей, которые этого ждали. Этот год я буду вспоминать и в девяносто лет. Сяду с внуками и расскажу им, что дед творил в 2018 и 2019 годах.

– По составу нынешний "Зенит" способен выйти в плей-офф или надо усиливаться?

– Не хочу думать об этом сейчас. Любому клубу нужно усиление, хотя "Тоттенхэм" показал… Мне очень нравится его позиция, что если футболист не усилит команду, то какой смысл его брать? Это правильно, и "Тоттенхэм" теперь в финале Лиги чемпионов. Но нет предела совершенству. Сейчас сложился костяк, и хочется, чтобы как можно больше игроков остались в команде. Все должно быть постепенно, – сказал Дзюба. (Гоша Чернов)

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