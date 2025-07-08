Дзюба негативно оценил поле в «Лужниках»: «Стало хуже по сравнению с тем, когда играл я»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба в разговоре с «СЭ» оценил состояние поля на стадионе «Лужники».

«Поле в «Лужниках» мне не понравилось. Жесткое, как будто искусственное. Стало хуже по сравнению с тем, когда играл я», — сказал Дзюба «СЭ».

В субботу, 5 июля, 36-летний нападающий принял участие в гала-матче в рамках Дня Московского спорта.