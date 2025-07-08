Фомин — о Карпине в «Динамо»: «Все происходит в позитивном ключе»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин ответил на вопрос «СЭ» о работе с главным тренером бело-голубых Валерием Карпиным.

«Все происходит в позитивном ключе, привыкаем друг к другу, готовимся. Глобально работа с Карпиным похожа на то, что происходит в сборной России. Понятно, что есть отличия, но требования знакомы», — сказал Фомин «СЭ».

«Динамо» объявило о назначении 56-летнего специалиста 13 июня. Он подписал контракт на три сезона — до лета 2028 года.

Карпин совмещает работу в клубе и сборной России, которую он возглавляет с 2021 года.