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Артем Дзюба: «Меня удивляют спартаковские болельщики, когда говорят, что их команду засудили»

20:15
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Капитан сборной России, форвард «Зенита» Артем Дзюба дал эксклюзивное интервью «СЭ». В нем он рассказал о том, что он думает о матче против «Спартака». «Зенит» обыграл «Спартак» (1:0) в 18-м туре чемпионата России.

— Очень непростая игра. Эмоции в таких встречах захлестывают. Много нервов, борьбы. Мне кажется, в первом тайме у «Спартака» не было ни одного шанса, гости постоянно били по аутам, ничего не получалось. Мы показали хороший футбол: и подходы создавали, и простреливали, так что в целом 1:0 закономерный итог.

— А второй тайм?

— Удаление спутало все карты. Меня удивляют спартаковские болельщики, когда говорят, что их команду засудили. Нам, конечно, немного повезло, когда Понсе попал в штангу, когда Миша Кержаков блестяще сыграл в моменте с Ларссоном. Все остальное — удары из-за пределов штрафной, которые вообще не доставляли проблем. Но и мы могли забить: и когда Саша Ерохин простил москвичей из центра штрафной, и когда я упустил момент. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Артема Дзюбы — здесь.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/kapitan-sbornoy-rossii-forvard-zenita-artem-dzyuba-o-pobede-nad-spartakom-situacii-s-fanatami-i-zherebevke-evro-2020-1618636/preview/

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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