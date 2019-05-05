Нападающий "Зенита" Артем Дзюба назвал волшебным завершающийся сезон. Петербургский клуб досрочно завоевал чемпионский титул – после 27-го тура премьер-лиги.

– Чем лично для вас сезон стал особенным?

– Он вообще волшебный. Лучшее, что произошло в карьере – прекрасный чемпионат мира, потом ты возвращаешься в клуб и, хотя и уставший, но на такой потрясающей волне. Был грандиозный матч с минским "Динамо" – 8:1, мы в итоге попали в Лигу Европы, в РПЛ стартовали неплохо.

Но конец прошлого года получился очень непростым – и эмоционально, и физически. Доигрывали на ободах, иммунитет оказался уничтожен – постоянно что-то творилось с организмом, все время повышалась температура. Реально доезжали на зубах, вырывали победы. Передышка случилась вовремя, а потом мы преодолели пессимизм. Говорили же, что сейчас "Зенит" сдуется, Дзюба сдуется…

Меня многие предупреждали, что на тебя будут по-другому смотреть, пойдет немало критики. Пришлось перестраиваться, немного менять позицию, осваиваться. Ради команды я это сделал. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Дзюбы