Артем Дзюба: "Буду счастлив, если Азмун выиграет гонку бомбардиров, а я – гонку ассистентов"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба полагает, что приход в команду форварда Сердара Азмуна в зимнее трансферное окно позволил российскому футболисту раскрыть талант ассистента.

Сегодня, 12 мая, "Зенит" обыграл ЦСКА (3:1) в матче 28-го тура чемпионата России. На стадионе "Газпром Арена" прошла церемония награждения чемпионов РПЛ.

– Правда, что появление Сердара Азмуна помогло вам по-новому раскрыться?

– Отчасти – да. Мне пришлось с острия атаки уйти вглубь. Мы от этого стали более разнообразными. В целом очень удобно играть в два нападающих. Я всегда был приверженцем действовать так, потому что так проще нам и тяжелее защитникам соперника. Двое игроков обороны будут фокусироваться на ком-то из нас, а у другого будет свобода действий. Я буду очень счастлив, если Азмун выиграет гонку бомбардиров, а я – гонку ассистентов (смеется), – признался Дзюба. (Гоша Чернов)

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