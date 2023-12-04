Аршавин выступил за возвращение формата «весна-осень»

Заместитель гендиректора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о проведении матчей РПЛ в снегопад.

«Я за возвращение на «весну-осень»? Да, конечно. Летом в нашей стране надо играть в футбол как можно больше. Вот мой аргумент», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

С сезона-2012/13 в РПЛ действует система «осень-весна» — турнир начинается летом и заканчивается весной.