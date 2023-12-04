Божович: «Если Мажич не накажет Беришу, ему нужно уходить в отставку»

Бывший главный тренер ряда российских клубов Миодраг Божович в разговоре с «СЭ» отреагировал на поведение главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля и полузащитника «Ахмата» Бернарда Бериши в матче 17-го тура РПЛ.

«Судейство в России очень плохое. Красную карточку нужно было показывать обоим: и Абаскалю, и Берише. Первый раз вижу такое поведение футболиста! Жаль, что такое происходит. Сейчас Беришу могут наказать после матча. Вроде бы Мажич пришел, чтобы наладить судейство, но дела у него идут плохо. Если Мажич сейчас не накажет Беришу, ему нужно уходить в отставку», — сказал Божович «СЭ».

На 34-й минуте форвард грозненцев Гамид Агаларов вывел свою команду вперед, Бериша побежал праздновать гол к трибуне у скамейки соперника и прыгнул двумя ногами в сторону Абаскаля, после чего испанец толкнул его. Футболист получил желтую карточку, а тренер — красную. За агрессивное поведение испанскому специалисту грозят 4 матча дисквалификации.