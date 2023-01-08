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Сегодня, 23:06

Источник: «Крылья Советов» могут подписать форварда аргентинского «Расинга»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Крылья Советов» могут подписать нападающего Бенхамина Гарре из аргентинского клуба «Расинг», сообщает журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло.

22-летний форварда настаивает на переход в российский клуб, так как считает предложение выгодным с финансовой точки зрения.

Контракт будет рассчитан до декабря 2026 года. Однако конкретные суммы не уточняются. «Уракан», за который Гарре выступает на правах аренды, также получит компенсацию за расторжение соглашения.

С 2016 по 2020 год Гарре находился в системе «Манчестер Сити», выступая за молодежные команды.

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